CRA abre las inscripciones para Jonagro 2026

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para Jonagro 2026, su congreso anual, que se realizará el próximo 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La participación será gratuita y con cupos limitados.

Para inscribirse, ingresar al siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlxaKCh5j0oBuPJuZuyJADsc5RmHFBDZ37L00YJPgwrHf-yw/viewform.

Bajo el lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia”, el encuentro convocará a productores, dirigentes, empresarios, técnicos y referentes del ámbito político y económico para analizar los desafíos actuales del sector y debatir propuestas que fortalezcan la competitividad del agro argentino en un contexto internacional cada vez más exigente.

La jornada se desarrollará de 9:00 a 18:00 y contará con paneles y exposiciones centradas en producción, inserción internacional, innovación, tecnología e inteligencia aplicada al agro, además de los marcos económicos y normativos necesarios para impulsar el crecimiento sostenible.

Jonagro se ha consolidado como el principal espacio institucional de CRA para promover el diálogo entre el sector productivo y los distintos actores de la sociedad, con una mirada federal y estratégica sobre el desarrollo del país.

Para conocer el programa completo, novedades y toda la información actualizada del congreso, visitar la web oficial de Jonagro en https://jonagro.com.ar/.

Jonagro 2026 será una instancia clave para debatir cómo producir para el mundo y competir con inteligencia, reafirmando el compromiso del campo con el crecimiento y el futuro de la Argentina.

