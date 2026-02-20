BRAGADO: Detectan pesca ilegal en propiedades privadas

El Comando de Prevención Rural Bragado intervino ante reiteradas alertas de productores por la presencia de personas ajenas a establecimientos rurales en la zona de Palantelén, partido de Bragado, donde realizaban pesca sin autorización.

Según informaron fuentes oficiales, tras las recorridas preventivas el personal policial identificó a varios hombres mayores de edad que se encontraban pescando con cañas y reels, e ingresando sin permiso dentro de propiedades privadas.

Como resultado del operativo, se labraron las correspondientes actas por infracción a la Ley 11.477, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata.

Las actuaciones se desarrollaron en coordinación con la Dirección General de Seguridad, en el marco de controles destinados a prevenir actividades ilegales en zonas rurales y resguardar la propiedad privada.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/