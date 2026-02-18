Darío Golía participó del “Martes de Ch’alla” junto a la Colectividad Boliviana de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco estuvo presente en el “Martes de Ch’alla” organizado por la Colectividad Boliviana “Simón Bolívar”. La celebración es una tradición en la que se lleva adelante un ritual de gratitud a la Pachamama en el último día de carnaval.

Golía estuvo acompañado, entre otras autoridades, por la Presidenta de la Colectividad en nuestra ciudad, Gladys Ontiveros, y el Presidente de la Colectividad Boliviana de Chivilcoy, Víctor Pardo.

“Quiero saludarlos y agradecerles a toda la colectividad de Chacabuco, así como también a la de Chivilcoy que está acá acompañando. A todos ustedes que siempre nos invitan, una invitación que nos jerarquiza, porque tiene que ver con la integración, con el trabajo en conjunto al Municipio. Agradecerles por la participación en el Carnaval 2026, una reivindicación de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, tanto de Argentina como Bolivia”, expresó Golía dirigiéndose a los presentes.

“Les agradezco también por no perder esto, por no perder la alegría, por seguir trabajando en un mundo difícil, en una sociedad difícil, pero en la que vale la pena seguir trabajando juntos. Muchas gracias, que disfruten de este día de Challa y de Carnaval”, manifestó el jefe comunal.