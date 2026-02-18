Continúan las mejoras en las calles de Chacabuco

Personal de Servicios Públicos del Municipio de Chacabuco, a cargo del subsecretario Raúl Sosa, llevó adelante este martes la colocación de piedras en calle Sosa, desde Liniers hasta Castelli. De esta forma, continúa el Plan de Mejorado de Calles que impulsa la gestión del Intendente Municipal, Darío Golía.

Las tareas continuarán en los próximos días en distintos puntos de la ciudad, tanto con la colocación de piedras como con el mejorado de calles, avanzando en la accesibilidad y facilitando el ingreso y egreso de distintos barrios.