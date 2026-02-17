Crece el reclamo salarial y el malestar en la policía de Río Negro

Con el antecedente reciente de la protesta policial que paralizó a la provincia de Santa Fe, el gobierno de Río Negro se encamina hacia un nuevo frente de tormenta. Sectores de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario rechazaron de plano los últimos anuncios de recomposición salarial y amenazan con medidas de fuerza por tiempo indeterminado.

Representantes del personal uniformado entregaron un petitorio formal en General Roca y anunciaron un acampe para este miércoles, frente a la Casa de Gobierno en Viedma. La convocatoria, impulsada por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro (CBPPRN), busca visibilizar el hartazgo de los agentes ante la precarización de sus haberes y lo que consideran un «estancamiento del diálogo» con la administración del gobernador Alberto Weretilneck.

El rechazo policial se produjo luego de que el Ministerio de Seguridad de Río Negro anunciara el esquema de aumentos diseñado para febrero. Lejos de descomprimir la tensión, el pago escalonado en cuotas fue el detonante que empujó a la fuerza de seguridad a endurecer su postura y marchar hacia la gobernación.

¿Qué exigen los uniformados?

El reclamo central del pliego elevado por el Consejo es alcanzar un haber inicial mínimo de $1.800.000, una cifra que consideran indispensable para garantizar la seguridad alimentaria de las familias policiales.

Rubén Muñoz, referente del sector, advirtió sobre la grave crisis socioeconómica que atraviesan las fuerzas: «Muchos agentes están bajo riesgo de ser desalojados por atrasos en el pago de alquileres y algunas familias no logran asegurar la alimentación básica».

Además, los uniformados están tejiendo alianzas estratégicas. El Consejo confirmó que estableció contactos con ASSPUR (la Asociación Sindical de Salud Pública provincial) para coordinar acciones conjuntas y ampliar el frente de protesta estatal. Muñoz anticipó que el acampe en la capital será «indefinido» hasta que se eliminen los ítems «en negro» que desfinancian a la obra social y perjudican a los retirados.

