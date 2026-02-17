17 de febrero. Día Internacional del Juego Responsable

Esta celebración tiene la finalidad de concientizar a la población mundial acerca de los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y en línea.

Por otra parte, se pretende promover los aspectos éticos de los juegos de azar, así como las formas saludables de jugar, mediante el fortalecimiento de hábitos y estilos de vida. Asimismo, dar a conocer las graves consecuencias de los juegos de azar, el mundo de los casinos, las apuestas y el juego online.

La efeméride fue conmemorada por primera vez en el año 2008, por la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar (European Gaming and Betting Asocciation-EGBA). La elección de la fecha obedece a una convención de la UNESCO, para fomentar la prevención de las patologías ocasionadas por los juegos de azar y en línea, que cada vez más afecta a la población en edades más tempranas.

Con la Ludopatía no se juega

La Ludopatía es un tipo de desorden adictivo, o trastorno, caracterizado por la conducta descontrolada y la práctica compulsiva de los juegos de azar y en línea. Es una enfermedad que no debe confundirse con un vicio. Afecta cada vez a edades más tempranas, incidiendo negativamente en la vida personal, familiar y laboral.

El juego patológico ha sido reconocido oficialmente como un trastorno, por parte de la Sociedad Americana de Psicología (APA). Algunos de los rasgos característicos de los ludópatas son los siguientes:

-Necesidad imperiosa de jugar, para mejorar el estado de ánimo o para evadir los problemas.

-La persona requiere efectuar apuestas mayores o frecuentes para experimentar la misma emoción o estado de euforia.

-Irritabilidad y pérdida de control ante el intento de dejar el juego.

-Obtención de dinero por cualquier vía legal o ilegal, para jugar o recuperar las pérdidas.

-Oculta información a las personas cercanas a su entorno personal acerca de las cantidades que destinada al juego.

Las fases de la adicción al juego son las siguientes:

Etapa dorada: el jugador es más consciente de lo que gana que de lo que gasta.

Etapa de desesperación: el jugador se percata de las cantidades de dinero perdidas.

Aceptación: el jugador toma conciencia de su adicción al juego.