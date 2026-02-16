Mucho público en la segunda noche de carnaval de Chacabuco

Una gran cantidad de vecinos y vecinas acompañó la segunda noche de los corsos en Chacabuco, viviendo una jornada colmada de alegría, música y color.

Durante la noche brillaron las comparsas, murgas, batucadas, malabaristas, cabezones y todos los artistas que llenaron de ritmo y energía el recorrido, haciendo de esta edición del carnaval de Chacabuco un evento especial para toda la familia.

Asimismo, el paseo de compras de la Feria Producir, instalado sobre la plaza, estuvo colmado de visitantes. Allí, emprendedores, productores y artesanos locales ofrecieron sus productos. De la misma manera ocurrió con los espacios gastronómicos de Sabores Locales, ubicados alrededor de la plaza, cuyos puestos trabajaron muy bien en todos los rubros.

Cabe destacar que tanto los participantes de la Feria Producir como los gastronómicos de Sabores Locales son de Chacabuco, lo que representa un valor fundamental de esta fiesta: toda la recaudación queda en la ciudad y fortalece el circuito económico local, generando trabajo y oportunidades para nuestros vecinos y vecinas.

El Intendente Municipal, Darío Golía, también estuvo presente en el corsódromo callejero, recorriendo y acompañando a la multitud que disfrutó de esta verdadera fiesta popular.