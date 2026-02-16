La Kermesse de Zamba estuvo en Chacabuco

Este domingo, frente al municipio de Chacabuco, se presentó La Kermesse de Zamba, un proyecto educativo, cultural e itinerante que recorre distintas localidades del país. La propuesta estuvo dirigida a niños, niñas y familias para conocer la historia argentina a través de juegos y actividades recreativas inspiradas en los personajes de la serie animada de Paka Paka.

Durante la jornada, las familias disfrutaron de entretenimiento gratuito con diversas propuestas:

-Juegos de kermesse con desafíos de destreza física y actividades didácticas sobre próceres e hitos históricos.

-Espacios artísticos con talleres de pintura, dibujo y un rincón de cuentos para los más pequeños.

-Shows en vivo con espectáculos musicales y de magia junto a personajes como Zamba, Niña y San Martín.

-Talleres temáticos, stands de fotos con disfraces y álbumes de figuritas.

Además, se brindó información útil para los niños y el público en general. La actividad fue con entrada libre y gratuita, promoviendo el aprendizaje, la inclusión y el encuentro familiar en nuestra comunidad.