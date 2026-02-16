La CGT anunció un paro general para cuando se trate la reforma laboral

El Consejo Directivo de la CGT se reunió de emergencia este lunes, a partir de las 11 de la mañana. El cónclave, dadas las circunstancias, se desarrolló bajo modalidad virtual y resolvió un paro general para el día que se trate en Diputados el proyecto de reforma laboral que ya obtuvo media sanción en la cámara de Senadores.

El informe inicial estuvo a cargo de uno de sus co secretarios generales, Jorge Sola, quien presentó la propuesta de realizar un paro general sin movilización. El dirigente había advertido al gobierno el 18 de diciembre que la central sindical iría a una medida de esa naturaleza “si los reclamos del movimiento obrero no son escuchados”.

El debate giró en torno de la modalidad de la medida y la conveniencia de que la misma sea acompañada o no de una movilización a la Plaza de los Dos Congresos. La mesa chica se posicionó en contra de que el paro asuma un carácter activo y privilegió que se haga sentir la parálisis por sobre una acción callejera. Es que, aseguraron, la medida alcanzará todas las ramas del transporte.

Otras voces defendieron la idea de acompañar el paro total con una movilización masiva a Plaza de los Dos Congresos que, se descuenta, se producirá de todas formas. Es que tanto el Frente Sindical de Unidad (FreSu) como las dos CTA y el Plenario del Sindicalismo Combativo (incluido el Frente de Lucha Piquetero) ya habían anunciado el paro y la movilización y difícilmente modifiquen su resolución en función de la decisión de la central obrera. Así lo confirmaron dierigentes de dos de esos espacios a este medio.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/