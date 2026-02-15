El Frente Sindical y la UOM convocan a un paro con movilización contra la Reforma Laboral

El Frente de Sindicatos Unidos y la UOM, como punta de lanza, convocan a un paro con movilización este jueves 19 de febrero, día que se espere llegue a la Cámara baja la Reforma Laboral.

Así, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) primerearon y le meten presión a la CGT a horas de lo que será la cumbre de Consejo Directivo que definirá la modalidad de la protesta contra la Reforma Laboral libertaria.

La convocatoria, que pudo confirmar InfoGremiales, es para este jueves. La idea es un paro general y una convocatoria para movilizar al Congreso de la Nación. De hecho se reunirán en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen desde las 12 horas.

La intención de los comandados Abel Furlán que tienen entre sus filas a las dos CTA, ATE, los pilotos, los aceiteros y unas 60 otras organizaciones, es meter presión a la central obrera para que tome la determinación de ir un paro.

Este domingo, fue el propio triunviro cegetista, Cristian Jerónimo, el que dejó un adelanto de lo que podría ocurrir: «Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional».

Y evaluó que la reforma en discusión representa «la más regresiva y perjudicial de las últimas décadas, incluso por encima de procesos de apertura económica previos, al advertir que podría profundizar la destrucción del entramado productivo si no se rectifica su orientación».

Vale recordar que frente al tratamiento en el Senado hubo un debate similar. En esa oportunidad la CGT priorizó la movilización y descartó el paro. Ahora la central obrera parece orientada en sentido contrario: una huelga y evitar la puesta en escena de la represión callejera que montó la gestión libertaria con las sospechas de infiltrados generando los desmanes en la Plaza Dos Congresos.

