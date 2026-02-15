Chacabuco vive su segunda noche de carnaval

Este domingo se realizará la segunda jornada de los corsos 2026, organizados por el Municipio de Chacabuco, y que se desarrollan sobre las primeras cuadras de Avenida Saavedra. El evento fusiona el corso en la avenida Saavedra, “Sabores Locales” alrededor de la plaza y la feria “Producir” en el corazón del microcentro de la ciudad.

Este sábado, el numeroso público que se reunió pudo presenciar el paso de la colectividad boliviana; las comparsas Bombay, Salay y Lady Samba; la batucada Horus; y las murgas Sentimiento Ferroviario y Explota el Parche EAC. También se sumaron los tradicionales cabezones de la EAC, como Pochi, Costy, Jonatán y Lorena.

El jefe comunal, Darío Golía, resaltó que este no es solo un corso, sino también la muestra del trabajo que las batucadas, murgas y comparsas realizan durante todo el año. Destacó el esfuerzo en la confección de la indumentaria, la preparación de la música y las coreografías, así como las largas horas de ensayo que cada agrupación dedica para brindar un gran espectáculo.

Además, subrayó el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires y del Consejo Federal de Inversiones, que a través de sus aportes hicieron posible la organización de este carnaval sin costos para el Municipio. En ese sentido, destacó que Julieta Garello fue una pieza fundamental para gestionar los recursos necesarios que permitieron llevar adelante estas tres noches de festejos.

Por otro lado, Golía remarcó que “Sabores Locales” y la feria “Producir” reúnen a emprendedores gastronómicos, artesanos y feriantes de la ciudad, y que toda la recaudación de estos tres días queda en Chacabuco, fortaleciendo el circuito económico local.