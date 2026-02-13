Se conmemoró un nuevo aniversario de la histórica Batalla de Chacabuco

El acto, encabezado por el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, se realizó en la Plaza San Martín, al pie del monumento al Libertador José de San Martín.

La ceremonia comenzó con la participación de la Banda “José Bimbo Marsiletti”, que interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino, acompañado por la voz de Milene Morales. Posteriormente, el padre Raúl Moretto realizó la bendición del encuentro sanmartiniano.

Más tarde, integrantes de la Comisión Sanmartiniana de Chacabuco colocaron una ofrenda floral al pie del monumento al Padre de la Patria.

Durante las alocuciones, Carlos Mac Donnell realizó un recorrido histórico por la figura de San Martín y sus intervenciones militares, destacando especialmente la trascendencia de la batalla que dio nombre a nuestro Partido. A continuación, tomó la palabra Miguel Ángel Brusasca Alessio, Coordinador de las filiales del Instituto Sanmartiniano del Perú en Argentina, quien remarcó el valor integrador del ideario sanmartiniano en América del Sur.

En el cierre, el Intendente Golía destacó la importancia de conmemorar una fecha tan significativa para la identidad local y nacional. Recordó que el año pasado Chacabuco fue declarada “Ciudad Sanmartiniana”, subrayando la responsabilidad histórica que ello implica. También resaltó la calidad y el valor simbólico del monumento inaugurado en 1954, considerado uno de los más destacados del país.

Finalmente, el jefe comunal reflexionó sobre el legado de San Martín, señalando que la libertad fue un camino difícil, enfrentando intereses y desafíos, pero esencial para el desarrollo de los pueblos. “Ser libres para que nuestra gente pueda estudiar, desarrollarse y ser feliz; tener soberanía y justicia sin que nos dicten lo que debemos hacer desde ningún lugar”, expresó, reafirmando la vigencia del mensaje sanmartiniano en la actualidad.