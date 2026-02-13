Diputados le dio media sanción a la Ley Penal Juvenil que ahora pasó al Senado

La Cámara de Diputados le dio media sanción a la reforma del régimen penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años. La polémica llegó sobre el final, en el punto del financiamiento del nuevo sistema que pretenden. No quedó establecido el compromiso explícito de aportar a las provincias para costearlo.

Con el apoyo de los bloques aliados obtuvo 149 votos afirmativos frente a 100 negativos. El texto del Ejecutivo fue reescrito para conseguir los votos necesarios; no proponía la baja a los 14 sino a los 13 años, y la pena máxima indicaba 20 años y no 15, como terminó siendo.

Los que acompañaron a los (95) diputados del interbloque Fuerza del Cambio fueron: el PRO (11), la UCR (6), el MID (2), Encuentro Federal (solo Pichetto, ya que Massot se ausentó de la votación), Producción Y Trabajo (2), País Federal (2), Coalición Cívica (1). La Neuquinidad (1) e Innovación Federal (7) compuesto por diputados de Salta y Misiones. La diputada Karina Banfi y el santacruceño, José Luis Garrido, fueron otros de los legisladores que levantaron la mano en favor del proyecto. El bloque Provincias Unidas (17) voto de manera uniforme y a favor de la iniciativa del Gobierno.

El massismo sumó un diputado para el quórum, votó en contra de la iniciativa, pero parte de sus miembros (Sebastián Galmarini, Ramiro Gutiérrez, Diego Giuliano, Marina Salzmnn y Guillermo Michel) votaron a favor del capítulo uno que planteaba el espíritu de la norma, la baja de la edad de responsabilidad penal.

El bloque de Unión por la Patria (91), y el Frente de Izquierda (4) y Elijo Catamarca (3) se sumaron a quienes decidieron rechazar la norma. De la misma forma lo hicieron la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández.

La miembro informante del oficialismo, Laura Ródriguez Machado, fue la encargada de defender el dictamen del oficialismo al considerarlo como “un gran paso para Argentina” y remarcó que “la ley actual es ineficiente, no previene, no resocializa al menor y tampoco repara, ni da sustento a las víctimas”.

El diputado santacruceño, y ex titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, explicó que el proyecto del oficialismo tiende a “criminalizar a los niños”, y aseguró que lo que va a ocurrir, es que “los pobres van a ir en cana”. Finalmente, en línea con lo que plantea la iglesia, el sacerdote sentenció que “la baja de la edad no resuelve el problema”.

Durante el debate, las diputadas del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Romina del Plá cuestionaron duramente la propuesta oficialista al advertir que “es para la persecución penal de los pibes”.

“No deja de asombrarme cómo se discute en una burbuja”, arrancó Bregman, que señaló que este tema “llega en un momento totalmente a contrapelo de la situación de los niños, niñas y adolescentes en el mundo”.

El diputado Miguel Ángel Pichetto fue otro de los que cuestionó duramente el proyecto del oficialismo, pese a estar de acuerdo con la baja de la edad de responsabilidad penal que luego votó a favor. “Detrás de este proyecto, hay un Gobierno que no invierte en infraestructura y en educación”, sostuvo el jefe de bloque de Encuentro Federal. “Estas son medidas de efecto que sirven para lucimiento de determinados senadores o exministras que, no conformes con 14 y que quisieran 13 o tal vez 10, porque eso las coloca más a la derecha y las pone en el lugar del facilismo discursivo, que satisface a algunos sectores”, sentenció en alusión a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A su vez, calificó como “pavada” la frase que expresa ‘delito de adulto, pena de adulto’ “que estuvo circulando todo el mes de enero en la Argentina”.

Luego, reiteró que está de acuerdo en bajar la edad a 14 “porque es la media internacional de la mayoría de los países”, pero señaló: “Esta ley requiere inversión para en el proceso educativo y construcción de edificios para poner a los menores para tratar de reconstruir penas reducidas”.

En el dictamen final del oficialismo se agregó una asignación presupuestaria de más de 23 mil millones de pesos que Pichetto, en sintonía con lo que plantearon otros diputados, caracterizó como “recursos insignificantes”. También, sugirió que “esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.

Al momento de la votación en particular, este artículo que refiere al financiamiento de la norma generó debate. Pichetto y Giuliano fueron los diputados que señalaron en el recinto, al igual que Maximiliano Ferraro (CC) que “si no se le puede poner plata, este proyecto es en vano” por lo que decidieron abstenerse en este punto por considerar el monto propuesto “insuficiente”.

Matias Molle, diputado kirchnerista, marcó que “no está en contra de un régimen penal juvenil”, al señalar que “se le esta errando en la estrategia y en la oportunidad” porque “la inseguridad no se va a resolver con ninguna ley penal”.

En este sentido, el diputado de UP volvió a marcar que el espíritu del proyecto no se propone prevenir los delitos, por lo que se preguntó: “¿Por qué entramos en los conflictos antes del delito?”.

El jefe de bloque de LLA, Gabriel Bornoroni al cierre del debate sostuvo que “el congreso dejó de esconderse” al abordar el debate de la baja de imputabilidad, y volvió con la polémica frase “los menores que cometen delitos de adultos, deben tener penas de adulto” y finalizó con la frase hecha: “Queremos una Argentina donde el que las hace la paga”.

