Abren la concesión de la Ruta Nacional 7

El Gobierno nacional acaba de anunciar avances en el plan de concesiones de rutas nacionales para que se hagan arreglos a cambio del cobro de peaje. Así, lanzó la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, donde se encuentra la carretera que atraviesa el partido de Chacabuco. Sin embargo, el plan generó dudas en Mendoza: la Ruta Nacional 7, en su tramo estratégico hacia Chile, quedó excluida del proceso.

Así lo confirmó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, al detallar los alcances del nuevo esquema de concesiones, que contempla la entrega de 2.500 kilómetros de rutas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

El esquema prevé que las empresas adjudicatarias se encarguen de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales incluidos, sin aportes directos del Estado.

Según informó Vialidad Nacional, la convocatoria fue oficializada mediante la Resolución 112/2026, publicada en el Boletín Oficial, a través del proceso 504-0015-LPU25 de la plataforma Contrat.Ar.

En este esquema, la Ruta 7 integra el denominado Tramo Mediterráneo, de 672,32 kilómetros de extensión, que comprende sectores de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 35, atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Denuncia de los usuarios

En noviembre del año pasado, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) denunció que el régimen de concesiones viales con cobro de peaje que impulsa el gobierno de Javier Milei es «inconstitucional» y prevén presentaciones judiciales para frenar futuras licitaciones. «Es volver a un régimen nefasto que fracasó en los 90», dijo a LPO el titular del Conaduv, Ricardo Lasca, que habló de un sistema de «falso peaje» porque no hay tránsito para implementarlo ni se vuelca lo que se recauda al camino.

«Vulnera la Constitución, al no contemplar la existencia de caminos alternativos libres de pago. Esta omisión implica una restricción indirecta al derecho constitucional de libre tránsito por el territorio nacional», denunciaron en Conaduv.

Desde la entidad, también denunciaron que «se prevé triplicar las tarifas y sumar estaciones de peaje a las que ya existen, lo que representaría una frecuencia promedio de una estación cada 97 kilómetros».