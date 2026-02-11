Mechita: Un productor cosechó una calabaza gigante de 73 kilos

Carlos Bracaglia, un huertero de la localidad de Mechita, en el partido de Bragado, sorprendió a todos al obtener un ejemplar récord. Tras volverse viral y llegar a los canales de Buenos Aires, el productor contó el secreto detrás de su cosecha.

Carlos, quien lleva más de 15 años dedicado a la huerta, explicó que el origen de este ejemplar fue casi fortuito. «Vi que decía ‘semilla de calabaza gigante’ en Mercado Libre y quise ver si era un mito o verdad», confesó el agricultor. Para su sorpresa, la planta no solo dio una, sino dos calabazas de dimensiones extraordinarias: la más grande pesó 73 kilos, mientras que la segunda alcanzó los 60 kilos.

El dato oficial del peso se obtuvo de una manera curiosa: ante la falta de balanza adecuada, tuvo que llevar la calabaza a una farmacia local en la camioneta de un amigo para poder certificar el récord. Fue allí donde un viajante capturó las primeras imágenes que luego llegarían a medios

nacionales como TN.

Más allá de la calabaza gigante, la huerta de Bracaglia es prolífica. El productor mencionó tener actualme una gran producción de tomates (cerca de 50-60 kilos) y zapallos angola, ideales para hacer dulce . Sobre esto último, compartió un «datazo» tradicional: el uso de ceniza de estufa para su preparación cuando no se dispone de cal viva.

Al ser consultado sobre el destino de semejante ejemplar, Carlos contó que esperará un mes y medio más para que termine de madurar, luego, su plan es probar la calidad del puré y, si es bueno, invitar a todos sus amigos y vecinos a compartir la comida. Mientras tanto, sigue recibiendo a curiosos y personas que pasan por su casa para fotografiarse con la famosa calabaza gigante de Mechita.

