Chivilcoy: preocupa la crisis del Instituto Médico del Oeste

Maximiliano Scirica, ex director administrativo del Instituto Médico del Oeste (IMO), en comunicación con Bragado TV, brindó detalles sobre la crítica situación que atraviesa la institución y que hoy mantiene en vilo a la comunidad de Chivilcoy.

Scirica explicó que el IMO, originalmente propiedad del cardiólogo local Dr. Santilli, fue vendido -tras atravesar problemas de administración- al Sindicato de Remiseros, quien lo puso nuevamente en funcionamiento y firmó un convenio con la obra social PAMI, comenzando a prestar servicios con especialistas provenientes de Buenos Aires.

El ex directivo relató que ingresó a la institución como Jefe de Enfermería y, ante las dificultades en el funcionamiento general, le ofrecieron asumir como Director Administrativo. A partir de entonces, se impulsó un cambio en la modalidad de trabajo, incorporando médicos locales debido a que el traslado de profesionales desde Buenos Aires representaba un costo elevado.

Sin embargo, advirtió que “la viabilidad de trabajar solamente con PAMI e IOMA no es rentable. Hay que abrir el juego a otras prepagas”. Según señaló, intentaron cerrar nuevos convenios, pero la gerenciadora central no autorizó esas gestiones.

En octubre, al analizar la situación financiera —que siempre fue manejada desde la administración central— se determinó que la clínica no era rentable. Como consecuencia, se decidió una reducción del 50% del personal y el pago del 50% del salario correspondiente al mes anterior. En ese momento, el IMO contaba con 55 trabajadores.

“Cuando esto ocurre, yo decido dar un paso al costado”, afirmó Scirica. Desde entonces, los empleados comenzaron a cobrar sus sueldos en partes, una situación que se extendió hasta el viernes pasado. “Desde noviembre del año pasado la gente toleró haber pasado las fiestas con muy poco dinero en el bolsillo, habiendo trabajado”, expresó.

Actualmente, el establecimiento permanece cerrado. Desde la gerenciadora se otorgaron vacaciones a todo el personal y los pacientes que eran atendidos en la clínica fueron derivados al Hospital Municipal. Si bien se había prometido garantizar guardias médicas de 24 horas, esto no se concretó.

Hoy, la atención de afiliados a PAMI quedó reducida al Hospital Municipal de Chivilcoy y al Sanatorio Chivilcoy, lo que generó una fuerte sobrecarga en el sistema público. Según indicó Scirica, el hospital se encuentra colapsado ante el aumento de la demanda.

La incertidumbre sobre el futuro del Instituto Médico del Oeste mantiene en alerta a trabajadores, pacientes y a toda la comunidad, que observa con preocupación el impacto de esta crisis en el sistema de salud local.

