Cuándo y cómo se paga la patente 2026 en provincia de Buenos Aires

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) publicó el calendario oficial de vencimientos del impuesto automotor 2026, conocido comúnmente como patente. El cronograma establece las fechas de pago, las modalidades disponibles y el método de cálculo del tributo que deberán afrontar los propietarios de vehículos radicados en territorio bonaerense durante el próximo año.

El esquema contempla la posibilidad de abonar la patente en un solo pago anual o en hasta diez cuotas mensuales, que se extienden desde marzo hasta diciembre. Además, la Ley Impositiva 2026 introdujo cambios en la forma de calcular el impuesto, con una reducción de los tramos de valuación y un sistema de alícuotas progresivas según el valor fiscal del rodado.

Calendario de vencimientos de la patente 2026 en Buenos Aires

La primera fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026, día en el que se podrá pagar tanto la cuota 1 como el pago anual anticipado. A partir de allí, ARBA fijó vencimientos mensuales con fechas determinadas para cada una de las cuotas restantes.

Fechas oficiales de pago del impuesto automotor 2026

Cuota 1 y pago anual: 10 de marzo

Cuota 2: 9 de abril

Cuota 3: 7 de mayo

Cuota 4: 9 de junio

Cuota 5: 8 de julio

Cuota 6: 11 de agosto

Cuota 7: 10 de septiembre

Cuota 8: 9 de octubre

Cuota 9: 10 de noviembre

Cuota 10: 10 de diciembre

Este esquema permite distribuir el pago del impuesto a lo largo del año, evitando la concentración de obligaciones en un solo mes. Quienes opten por el pago anual podrán cancelar el total del tributo en marzo, generalmente con descuentos por cancelación anticipada, según lo determine ARBA.

Cómo se calcula la patente en 2026 según la Ley Impositiva

El impuesto automotor en la provincia de Buenos Aires no se calcula aplicando una tasa única sobre el valor total del vehículo. En cambio, se utiliza un sistema de escalas progresivas, que combina tramos de valuación fiscal con alícuotas diferenciadas.

Una de las principales novedades de la Ley Impositiva 2026 es la reducción del número de tramos, que pasó de 15 a solo cinco escalas principales, con el objetivo de simplificar la determinación del monto a pagar.

Tramos de valuación fiscal y alícuotas vigentes

Hasta $14.100.000: 1% sobre el valor fiscal.

De $14.100.000 a $18.700.000: cuota fija de $141.000 más 2% sobre el excedente.

De $18.700.000 a $26.100.000: cuota fija de $233.000 más 3% sobre el excedente.

De $26.100.000 a $53.900.000: cuota fija de $455.000 más 4% sobre el excedente.

Más de $53.900.000: cuota fija de $1.567.000 más 4,5% sobre el excedente.

Este sistema establece que las alícuotas se aplican únicamente sobre el excedente de cada tramo, y no sobre el valor total del vehículo, lo que genera un esquema progresivo en función de la valuación fiscal.

Vehículos de uso laboral y régimen diferencial

ARBA también precisó el tratamiento fiscal para los vehículos destinados a actividades comerciales o profesionales, como camionetas pickup, utilitarios o rodados de trabajo. Estos vehículos pueden tributar bajo un régimen distinto al de uso particular, siempre que se acredite correctamente su afectación laboral.

Para acceder a este beneficio, el contribuyente debe:

Tener la actividad declarada en Ingresos Brutos.

Presentar documentación que respalde el uso productivo del vehículo.

Acreditar el pago del Impuesto de Sellos, cuando corresponda.

Si no se cumplen estos requisitos, el vehículo queda automáticamente alcanzado por el régimen general, como si fuera de uso particular.

Antigüedad del vehículo y jurisdicción de cobro

La provincia de Buenos Aires cobra el impuesto automotor durante los primeros diez años de antigüedad del vehículo, siempre que esté radicado en su jurisdicción. Una vez superado ese plazo desde la primera patentación, la responsabilidad del cobro pasa a los municipios, aunque se mantiene el mismo esquema de cálculo.

De este modo, ARBA conserva la recaudación de los vehículos más nuevos o de uso activo, mientras que los municipios gestionan las patentes de los rodados con más de diez años de antigüedad.

Formas de pago habilitadas por ARBA

Los contribuyentes pueden pagar la patente 2026 a través de distintos canales digitales habilitados por ARBA, entre ellos:

Plataforma online oficial de ARBA.

Códigos de pago electrónico.

Tarjetas de crédito y débito.

Las boletas se descargan de manera digital, con la posibilidad de abonar en línea o imprimirlas para otros medios de pago. El objetivo del sistema es facilitar el cumplimiento tributario y evitar la necesidad de realizar trámites presenciales.

