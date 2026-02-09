La industria del calzado se hunde: cerraron más de 100 fábricas

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, advirtió sobre la profundización de la crisis que atraviesa el sector, en un contexto de caída del consumo interno, aumento de importaciones y crecimiento del contrabando. «Cerraron más de 100 fábricas y se perdieron alrededor de 10.000 puestos de trabajo», señaló.

“Al igual que los textiles y todo lo que es mano de obra intensiva, hoy estamos viviendo una situación muy complicada, sobre todo porque hay una caída de consumo muy grande”, explicó Horacio Moschetto al describir el escenario actual de la actividad.

Según el dirigente empresario, uno de los factores centrales es el fuerte incremento de productos importados. “A esto le sumamos un aumento del 100% de las importaciones, también el aumento de importaciones por plataformas de un 400% y la entrada indiscriminada de mercadería de contrabando”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el comercio ilegal se expandió en nuevos canales de venta. “El contrabando siempre existió y siempre va a existir, pero no a estos niveles”, afirmó. Y agregó: “También ha crecido el contrabando vendido por redes sociales. Uno ve en Instagram calzado falsificado y nadie hace nada”.

Moschetto remarcó que en años anteriores existían mayores controles sobre el ingreso de mercadería ilegal. “Antes se controlaba más la entrada de esa mercadería”, indicó en declaraciones a la AM750.

Según explicó, las acciones más visibles se concentraron en ferias informales: “Lo único que tuvo algún movimiento importante en cuanto al control fue en La Salada, pero después los demás controles fueron ineficaces”.

El impacto de la crisis se refleja en la producción y el empleo. “Todos los índices de producción de los últimos dos años son negativos”, afirmó el titular de la cámara empresaria. De acuerdo con datos del sector, cerraron más de 100 fábricas y se perdieron alrededor de 10.000 puestos de trabajo, mientras que el consumo y la producción cayeron más de un 30%.

De cara al futuro inmediato, el panorama tampoco muestra señales de recuperación. “En este 2026 vemos un estancamiento. No tenemos índices que demuestren que esto va a cambiar”, concluyó Moschetto.

