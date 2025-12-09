Trabajadores del Estado realizan un paro nacional contra la reforma laboral de Milei

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro nacional y una marcha al Congreso en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo amenaza con descontar el día a todos los empleados estatales que se adhieran a la medida de fuerza. «Buscan desalentar la medida, pero el paro ya tiene un alto acatamiento en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar.

En diálogo con AM 530, el secretario general de ATE Nacional advirtió que 2la medida la dispusimos en contra de esa Reforma regresiva que impulsa el Gobierno2. A la vez, reiteró van a pelear para que 2no haya ninguna posibilidad de que enciendan la motosierra en el Estado2.

2No están vendiendo nada nuevo. Lo que están vendiendo es algo viejo2, agregó Aguiar «Quitaron más de 300 mil puestos de empleo formales. Esto ya fracasó», destacó y aseguró que «la Reforma laboral va a contramano del mundo2.

También hay protestas de los movimientos sociales

La jornada de lucha también coincide con los reclamos que llevarán adelante los movimientos sociales con distintas consignas, sobre todo enfocadas en el Salario Mínimo, Vital y Móvil. A partir de las 10:00, acciones simultáneas y descentralizadas en distintos puntos de la zona metropolitana y del país, con el objetivo de hacer escuchar los reclamos del sector.

Entre otras organizaciones, ATE Capital se sumó a las protestas. Su secretario general, Daniel Catalano, detalló las preocupaciones del gremio respecto a la reforma: «Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte».

El sindicalista también vinculó la medida de fuerza con la agenda legislativa del oficialismo: «Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal».

Respecto a la unificación de acciones, Catalano indicó que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy (secretarios generales de las dos CTA) dialogó con el triunvirato de la CGT para «tomar medidas en conjunto».

La jornada de lucha contra el hambre y por salarios dignos se realizará en un marco de unidad del conjunto de organizaciones sociales, como parte de un plan para poner un freno a lo que describen como “un plan sistemático de miseria planificada” que impulsa el gobierno nacional. “No existe reforma laboral en el mundo que haya resuelto la generación de trabajo con derechos por si sola. Cuando el gobierno nos dice que quiere avanzar con una reforma laboral para terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, cómo pasó en el 2001 que terminó con la gente cagada de hambre saqueando los supermercados”, aseguró Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/