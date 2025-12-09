El municipio de Chacabuco recuerda la obligación de limpiar veredas y terrenos

La Dirección de Inspección Municipal recuerda a todos los vecinos la obligación de mantener en condiciones de limpieza y desmalezado las veredas y terrenos de su propiedad, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza N.º 6022 y su modificación N.º 7982/19.

El área remarca que el mantenimiento del pasto, las malezas y la correcta limpieza de los frentes y terrenos es responsabilidad exclusiva del propietario, quien debe asegurar que su lote no genere riesgos sanitarios ni ambientales para la comunidad.

Asimismo, se informa que se realizarán controles periódicos y que, ante incumplimientos, se aplicarán las multas correspondientes, según lo previsto en la normativa vigente.

Desde el Municipio se agradece la colaboración de todos los vecinos para construir una ciudad más limpia, ordenada y segura.