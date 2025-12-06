Vialidad Provincial trabaja en caminos troncales de la zona rural de Chacabuco

La Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo de Raúl Sosa, informa que Vialidad Provincial, en conjunto con el área municipal, se encuentra realizando tareas de mejoramiento en el tramo que une la Ruta Nacional Nº 7 con la estación de Membrillar.

Actualmente trabajan dos máquinas viales en la reparación del camino troncal rural, llevando adelante arreglos generales, zanjeos y alteos sobre una extensión aproximada de 15 kilómetros. Finalizada esta etapa, los equipos continuarán con labores en el tramo que conecta Membrillar con la localidad de O’Higgins.

Se destaca además que, en días anteriores, Vialidad Provincial concluyó la reparación del camino que conduce a Irala, desde el Puente de Lobosco, y llevó a cabo la reconstrucción del denominado Camino Ancho a Bragado, completando también la conexión de Irala con la Ruta Nacional Nº 7.

El funcionario recuerda a los vecinos que, en caso de lluvias, se recomienda no transitar con vehículos pesados durante 48 horas, a fin de evitar daños en los trabajos recientemente realizados.