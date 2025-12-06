Seis jóvenes heridos al volcar un auto desde un puente en Ruta 46, en Bragado

Este sábado, a la madrugada, un Volkswagen Vento, que circulaba por Ruta 46 y el camino a Mechita, perdió el control y cayó desde el puente sobre las vías férreas.

El vehículo era conducido por Lorenzo Burga de 29 años, quien viajaba acompañado por Delfina Tomaselli de 24, Laureana Zubizarreta de 26, Victoria Indulski de 23, Juliana Zubizarreta y Agustina Ramírez de 22. Tras el impacto, todos los ocupantes fueron asistidos por el SAME y trasladados al Hospital Municipal San Luis de Bragado.

De acuerdo al primer parte médico, los jóvenes presentaban golpes y politraumatismos, pero se encontraban conscientes y fuera de peligro.

En el lugar trabajaron peritos planimétricos y accidentológicos, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las causas del siniestro. Personal de la división Vial efectuó al conductor el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.° 2 del Departamento Judicial Mercedes.