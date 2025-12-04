El Observatorio de Datos Locales de la UTN presentó cifras de su último relevamiento

En la presentación, de la que participó el Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, se conocieron resultados de esta tercera edición, en la que se trabajó con un universo de sesenta y nueve empresas, que respondieron un amplio cuestionario cuyas respuestas permiten mostrar las capacidades y necesidades de nuestras industrias, destacándose las manufactureras, con un incremento en la tecnificación y una demanda laboral más calificada y comprometida. Más del 60 % de las empresas tienen expectativas de crecimiento en los próximos años.

Luego, Cecilia Catacata y Esteban Hierrizuelo presentaron las oportunidades que significa China en la actualidad para productos alimenticios, tanto para humanos como para mascotas elaborados en Chacabuco, y las posibilidades que tienen los alimentos saludables por un incremento en la demanda.

Los datos presentados por UTN estarán disponibles a la brevedad a través de la web de la institución.

