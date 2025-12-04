Acqualandia, el parque acuático en Mina Clavero de cinco piletas y pet friendly

El complejo Acqualandia Park, ubicado a pocas cuadra del corazón de Mina Clavero, es uno de los destinos destacados para esta temporada de verano 2025-2026.

Es un parque acuático de cinco piletas (con doce toboganes) que ha consolidado su posición como uno de los espacios de recreación más relevantes del Valle de Traslasierra, gracias a una propuesta diseñada para el disfrute de grandes y pequeños.

Acqualandia Park abrirá los sábados, domingos y feriados en diciembre, de 11 a 19 horas. Y en enero y febrero estará abierto todos los días, en el mismo horario.

La entrada sale $15 mil por persona, hasta el 25 de diciembre. Luego se actualizará el monto y saldrá entre $18 mil y $20 mil. Hay descuentos para jubilados y residentes (presentando DNI con domicilio en Traslasierra).

Las personas con discapacidad (presentando el certificado de CUD) entran gratis.

Su principal atractivo es un circuito de cinco piletas con atracciones diversas y adaptadas a todas las edades, garantizando diversión para todos los miembros de la familia.

La comodidad y la accesibilidad son pilares en la experiencia que ofrece Acqualandia. Pensando en la economía familiar, el parque permite el ingreso con conservadoras, bebidas, mate, y alimentos, ofreciendo a su vez un servicio de asadores de uso gratuito durante toda la jornada.

Para quienes prefieren opciones rápidas, hay un patio de comidas con precios accesibles. Esta política flexible busca facilitar que las familias puedan pasar un día completo de esparcimiento sin contratiempos ni gastos excesivos.

Más allá de las piscinas, el predio ha sido acondicionado para el descanso y la relajación. Los visitantes pueden encontrar quinchos y diversas áreas de entretenimiento, complementados por un sereno parque de árboles autóctonos que brindan abundante sombra natural. Este entorno no solo ofrece un refugio del sol, sino que añade un valor paisajístico, ideal para el reposo.

Además, en sintonía con las tendencias actuales, el complejo se declara un espacio «pet friendly», aceptando el ingreso de mascotas siempre que porten su correspondiente correa, lo que permite que la familia completa pueda disfrutar de la jornada.

Su ubicación estratégica, cercana al centro de la ciudad turística, facilita el acceso y lo convierte en una opción práctica para cualquier plan vacacional en la zona.

Para consultas detalladas sobre tarifas, disponibilidad o para realizar reservas anticipadas, los interesados pueden comunicarse al número 3544571254 o visitar sus redes sociales: @acqualandiapark

