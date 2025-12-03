Valtra lanzó en Argentina la Serie Q de tractores de alta potencia para agricultura de gran escala

Valtra presentó oficialmente en Argentina la Serie Q, una línea de tractores de 265 a 305 caballos de fuerza diseñada para operaciones agrícolas de gran escala, donde la eficiencia energética, la precisión y la confiabilidad se han vuelto factores decisivos para la rentabilidad.

La nueva gama consolida la estrategia de la marca de ofrecer equipos preparados para responder a las exigencias de la agricultura moderna, integrando tecnología, automatización y un diseño mecánico robusto para tareas intensivas.

La Serie Q viene equipado con la transmisión continuamente variable (CVT) de Agco, que ajusta automáticamente la entrega de potencia para optimizar el consumo de combustible y el rendimiento general del tractor.

El motor Agco Power de 7,4 litros fue desarrollado para sostener cargas de trabajo prolongadas con máxima confiabilidad, garantizando un funcionamiento estable incluso en labores de alta exigencia como siembra, laboreo profundo o tareas con implementos de gran porte.

En el plano tecnológico, el tractor incorpora el Valtra SmartTouch, una interfaz centralizada que reúne en una pantalla táctil de alta resolución todas las funciones operativas. Desde allí es posible: programar secuencias de trabajo, integrar herramientas digitales, registrar datos en tiempo real e gestionar implementos compatibles vía Isobus.

La Serie Q también ofrece el sistema de guiado automático Valtra Guide, que permite trabajar con alta precisión y reducir superposiciones, optimizando el uso de insumos y la eficiencia por pasada.

Mayor capacidad hidráulica y confort

Con una capacidad hidráulica de hasta doscientos treinta y cinco litros por minuto, el equipo puede operar implementos de alta demanda sin comprometer la eficiencia.

La cabina, diseñada para jornadas extensas, incorpora suspensión neumática, ergonomía mejorada y visibilidad panorámica, reduciendo la fatiga del operador y mejorando la seguridad.

Para Emiliano Ferrari, gerente de Ventas Senior de Valtra para Hispanoamérica, la Serie Q representa “un salto cualitativo hacia una agricultura más eficiente, conectada y sustentable”. Destacó además que el desarrollo responde a las necesidades del productor actual, quien enfrenta desafíos crecientes en productividad, costos y gestión de recursos.

