Semana clave para el endeudamiento que quiere Kicillof

Las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires volverían a sesionar este miércoles para tratar el proyecto de Endeudamiento, que tanto espera poder aprobar el gobierno de Axel Kicillof. Sin embargo, la posibilidad de que la iniciativa llegue a los recintos y se sancione efectivamente aún es incierta. La desconfianza hacia el interior del peronismo, las negociaciones con propios y ajenos más la inconformidad de la oposición complican el escenario. Con el tiempo contado, el gobernador Axel Kicillof anunció un monto mínimo para el fondo destinado a los municipios y volvió a lanzar una fuerte advertencia sobre la realidad financiera de la PBA con la intención de presionar a la Legislatura.

Este próximo martes a las 15:00, Diputados tendrá una sesión preparatoria donde jurarán los legisladores electos y se elegirán las nuevas autoridades de la Cámara. La elección de la fecha no es casual, veinticuatro horas después está convocada una sesión extraordinaria para tratar el Endeudamiento antes del recambio legislativo. Todo indica que la presidencia del cuerpo legislativo será claramente una ficha de negociaciones hacia el interior del peronismo.

Se trata de una de las pulseadas que podría influir directamente en la suerte del Endeudamiento al día siguiente. Desde La Cámpora sostienen que, como corresponde a una sesión preparatoria, mañana mismo se decidan las autoridades del cuerpo legislativo, mientras que desde el entorno del Gobernador deslizaron a este medio que su intención es dejar esa definición para la próxima semana y que este martes solo juren los nuevos legisladores.

De todas maneras, el debate sobre la Ley de Financiamiento de este miércoles será con la composición actual de las cámaras. Por más complicada que esté la discusión en este momento, el kicillofismo sabe que después del 10 de diciembre la correlación de fuerzas será más dispar y que los libertarios aumentarán la cantidad de bancas con dirigentes que responden directamente a Sebastián Pareja; hombre del riñón de la mismísima Karina Milei.

Por ese motivo, con dos sesiones fallidas a cuestas, el Gobernador intenta sellar acuerdos a contrarreloj para conseguir las autorizaciones para tomar deuda por US$ 3.285 millones. Para ello, el oficialismo debe alcanzar una mayoría especial de dos tercios de los presentes. En Diputados, el peronismo tiene treinta y siete bancas sobre un total de 92, por ende, necesitaría de todos los votos propios y veinticuatro opositores en caso de que todos los legisladores estén sentados en sus bancas. Ese escenario hoy no está garantizado.

Además de las autoridades de la Legislatura, las negociaciones más calientes giran en torno al Fondo de Fortalecimiento para los municipios y la reforma del Banco Provincia, que incluye la ampliación de su directorio.

Fuente: https://www.diagonales.com/