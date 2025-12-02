El mayorista Caromar avanza con cierre de sucursales y cientos de despedidos

La cadena mayorista de productos de limpieza y descartables Caromar profundizó este lunes el cierre de al menos cuatro sucursales en el país, dejando en la calle a más de doscientos trabajadores sin previo aviso, en medio de un contexto de fuerte caída del consumo y ventas que afecta al sector comercial desde el arranque de la gestión de Javier Milei.

Los cierres se extendieron rápidamente de Mar del Plata a otras localidades bonaerenses y Santa Fe, con despidos que superan ampliamente las cien personas inicialmente reportadas. En San Justo (La Matanza), el impacto fue el mayor: sesenta y tres trabajadores quedaron cesanteados, entre ellos cuarenta y tres nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio y 15 del Sindicato de Camioneros. La sucursal de Mar del Plata, ubicada en Avenida Presidente Perón 1950 (Ruta 88 km 2), afectó a quince empleados con más de veinte años de antigüedad en algunos casos. Otras bocas cerradas incluyen Burzaco, José C. Paz y Rosario, sumando al menos doscientas familias impactadas, según estimaciones gremiales.

Los trabajadores de Comercio y Camioneros transitan un escenario de incertidumbre, con protestas espontáneas frente a las puertas cerradas y reclamos inmediatos por el pago íntegro de indemnizaciones. La empresa invocó «fuerza mayor» para abonar solo el 50 % de los montos, amparada en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero los gremios rechazan la medida como «improcedente e injustificada», dado que Caromar mantiene operaciones en localidades como Laferrere, Moreno y Neuquén, así como su estructura productiva con fábricas de detergentes, alcohol y productos químicos.

Caromar: Se esperan audiencias en el ministerio de Trabajo

Durante la jornada de este martes se prevén audiencias de conciliación ante delegados del Ministerio de Trabajo para buscar respuestas a los afectados. Los gremios locales intervinieron con rapidez: la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y sindicatos de base como el SEC de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (SEOCA) de Zona Oeste, y de otras regiones bonaerenses, encabezaron manifestaciones y medidas de fuerza en las puertas de las sucursales. Se evalúan acciones legales contra las autoridades de la empresa.

El conflicto se inscribe en un marco económico adverso para el sector, marcado por una caída del consumo masivo. Políticas del gobierno de Milei, como la apertura de importaciones y el ajuste fiscal, han profundizado la contracción de ventas en supermercados y mayoristas, con impacto en rubros como perfumería, cosmética y productos de limpieza.

En el último año, el consumo privado se contrajo un 11,6 % en el primer trimestre de 2025, según el INDEC, absorbiendo la leve recuperación de ingresos reales por aumentos en servicios públicos y una inflación acumulada alta pese a la desaceleración reciente.

Voceros sindicales del SEOCA advirtieron que estos cierres son «parte de un ajuste generalizado en el comercio» y exigieron la intervención estatal para garantizar reubicaciones o indemnizaciones plenas. Mientras tanto, Caromar no emitió pronunciamientos oficiales sobre la continuidad de su plan de reestructuración, que podría extenderse a más puntos de venta.

Fuente: https://mundogremial.com/