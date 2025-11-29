General Motors sigue achicando su plantel de trabajadores

En los últimos días, la empresa General Motors (GM) desvinculó a noventa trabajadores de su planta en Alvear, mediante retiros voluntarios. No es un hecho aislado sino el último capítulo de una sostenida reducción de su masa laboral. La fábrica ubicada a unos 14 kilómetros de Rosario contaba a inicios de 2024 con más de mil empleados entre efectivos y contratados. En la actualidad, apenas son unos seiscientos.

La planta está concentrada, desde 2022, en la fabricación de un único modelo, el Chevrolet Tracker. La actividad, con perfil exportador, sufre el impacto de la caída de ventas en su principal destino, Brasil.

Fuentes del gremio de los mecánicos, Smata, dijeron a El Ciudadano que las últimas desvinculaciones fueron con un ofrecimiento económico generoso, de alrededor del 120 % de las indemnizaciones de ley.

En todos los casos, se trata de trabajadores con al menos quince años de antigüedad en la planta. Agregaron que desde hace bastante tiempo la automotriz no toma personal. La plantilla laboral, en menos de dos años, se redujo así alrededor de un 50 %.

Sergio Gazzera, secretario General del Smata Seccional Rosario, respondió ante una consulta de este medio sobre el panorama para el año próximo que lo estiman «igual o peor» en cuanto a actividad y empleo.

Reducción de personal sostenida

Entre abril de 2024 y febrero de 2025, GM implementó varios procesos de desvinculación. Al inicio de ese ciclo, fueron cerca de doscientas cesantías entre retiros voluntarios y despidos. Otra tanda, entre enero y febrero últimos, sumó trescientos nueve, de las cuales doscientos sesenta correspondieron a retiros voluntarios y cuarenta y nueve a despidos. Y ahora se conocieron otros noventa, todos retiros voluntarios.

Esas reducciones de personal se dieron además en el marco de paradas programadas y suspensiones de actividad. Junto a eso, hubo anuncio de suspensiones de personal de una semana por mes para el segundo semestre de este año, con pago de aproximadamente el 75 % del salario a los operarios afectados.

Impacto regional

Aunque por goteo, el impacto regional de la pérdida de puestos laborales es alto, más en un contexto económico nacional con tendencia recesiva. La pérdida de ingresos salariales lleva a una retracción del consumo y presiona con incertidumbre a la cadena de valor autopartista que abastece a la planta de Alvear.

Toda la industria automotriz se caracteriza por un fuerte efecto multiplicador. Se estima que por cada empleo directo en una terminal como la de GM genera entre 3 y 5 empleos indirectos en la cadena de valor, que comprende a autopartistas, servicios de logística y mantenimiento, entre otros.

En el caso particular de Alvear, la descontinuación de la producción del modelo Cruze a fines de 2023, para dejar solo la Tracker, ya generó una fuerte reducción en el volumen de requerimiento de piezas a los proveedores locales.

El problema: el mercado externo

La producción automotriz argentina mostró cifras positivas en el acumulado anual entre enero y octubre últimos, superando los registros de 2024. La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) reportó un crecimiento acumulado del 2,8 % en la producción hasta octubre de este año. Pero con volatilidad creciente: a pesar de ese acumulado positivo, hubo desaceleración o incluso caídas mensuales en la producción en la segunda mitad del año.

La utilización de la capacidad instalada del sector, según el Indec, fue en agosto pasado del 59,4 %, un nivel inferior al mismo mes de 2024.

El sector mantiene su perfil exportador. Y son las pick-ups uno de los productos clave que impulsan las ventas al exterior. Ahí hay un problema, que afecta particularmente a GM: la fuerte caída en los envíos al mercado brasileño, tradicional destino del mayor porcentaje de la producción nacional.

De enero a octubre de 2025, la pérdida de exportaciones se atribuye casi totalmente a la caída de ventas a Brasil. En el acumulado enero-agosto, las exportaciones mostraron una baja del 7,7 % interanual.

A eso se suma el desequilibrio en la balanza comercial de autopartes. Según la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), por cada dólar exportado en autopartes se importan 8,54, lo que subraya la alta dependencia de insumos importados y el impacto negativo de la reciente apertura importadora en la industria nacional de componentes.

La principal preocupación sectorial es, además de lo anterior, la pérdida de competitividad exportadora, especialmente frente a Brasil.

En contraste, Adefa informó un crecimiento de las ventas de vehículos de las terminales a la red de concesionarios (mayoristas). De enero a octubre último, se comercializaron 500.021 unidades, lo que representa un incremento del 55,4 % respecto al mismo período de 2024. Por su parte, el Indec publicó una suba interanual del 70,5 % de patentamientos (ventas al público) entre enero y septiembre.

