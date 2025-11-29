Cierre de la cursada de la Diplomatura en Ecología y Gestión Territorial en Chacabuco

En el día de ayer se llevó a cabo el cierre de la cursada de la Diplomatura en Ecología y Gestión Territorial, un espacio académico que permitió fortalecer conocimientos, promover nuevas miradas sobre el ambiente y afianzar el compromiso con el desarrollo sostenible de nuestro territorio.

En representación del intendente Dr. Rubén Darío Golía, María Karina Geloso destacó la importancia de esta propuesta como una oportunidad de gestión y una política pública universitaria que aporta herramientas fundamentales para el Partido de Chacabuco. Subrayó, además, el valor de seguir generando instancias de formación que acompañen el crecimiento profesional y comunitario.

Este encuentro final se desarrolló como un espacio de retroalimentación y diálogo junto a los estudiantes que hoy culminan su recorrido académico, compartiendo experiencias, aprendizajes y desafíos futuros.

Acompañó la actividad la Coordinadora de la Universidad, Lic. Marisa Marcor, quien felicitó a los egresados y reafirmó el compromiso de continuar impulsando propuestas educativas que fortalezcan el desarrollo local.