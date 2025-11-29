TC: Marcelo Agrelo correrá en 2026 con un Torino preparado en Chacabuco

El piloto de Comodoro Rivadavia ya tiene cerrada la temporada 2026: va a integrar el equipo radicado en Chacabuco que dirige Esteban Trotta. Agrelo cerrará su participación durante 2025 el TC con un Toyota Camry del equipo Maquin Parts, con el que abandonó -por rotura del motor-en el autódromo de Toay, La Pampa, donde se corrió la anteúltima fecha de la Copa de Oro. Ese abandono dejó al piloto de Chubut sin chances de poder pelear por el título de la Copa de Oro.

Por otra parte, el equipo que comanda Esteban Trotta ya tiene confirmada la continuidad de Ignacio Faín para el próximo campeonato. Lo que aún resta confirmar en el escuadra es si el cordobés Facundo Chapur seguirá compitiendo con un Torino alistado en Chacabuco.

Informe: JAVIER GALANTE