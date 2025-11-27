Controles gratuitos de manchas y lunares en Chacabuco

En el marco del programa “Los especialistas en tus Salas”, la Dirección de Salud Municipal impulsa una nueva Campaña de Prevención durante el mes de diciembre.

La Dra. Marianela Geloso realizará controles gratuitos de manchas y lunares en los Centros de Atención Primaria de la Salud.

La atención será sin turno previo, por orden de llegada, de 10:00 a 12:00, en los siguientes centros:

· 1 de diciembre: CIC Alcira de la Peña

· 15 de diciembre: CAPS Favaloro

· 22 de diciembre: CAPS Rivadavia

La prevención es fundamental: un control a tiempo puede marcar la diferencia.

La Secretaría de Salud Municipal invita a la comunidad a participar y aprovechar estos espacios de cuidado y prevención para una mejor calidad de vida.