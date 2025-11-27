Programación de la Escuela de Actividades Culturales en Chacabuco

La Escuela de Actividades Culturales presenta la programación y los cierres anuales que se llevarán adelante este fin de semana en Chacabuco y en sus subsedes.

Viernes 28 de noviembre

Cierre de ciclo lectivo – Subsede Castilla

A partir de las 19.00, en Castilla, se realizará la muestra final de talleres y presentaciones de la Subsede de la EAC, compartiendo con las familias y la comunidad el trabajo realizado durante el año.

The Stars Dance – “Las estrellas bailan”

A las 21.00, en la sede central de la EAC (Avellaneda 127), se presentará el espectáculo a cargo de la profesora Talía Catania.

Entrada general: $4.000.

Sábado 29 de noviembre

“El jardín de los sueños”

A las 20.30, se presentará este encuentro de danza y melodía a cargo de las profesoras de la Escuela, Marita Zarate y Eli Provenzano.

Entrada general: $6.000.

Lugar: Sala de la EAC.

Domingo 30 de noviembre

Cierre de ciclo lectivo – Subsede O’Higgins

A partir de las 18.30, en Avenida Chacabuco 190 (O’Higgins), se realizará el cierre del ciclo lectivo con la presentación de los trabajos desarrollados durante el año por alumnos y profesores de la subsede.

Aila Bellydance Show

A las 19.30, en la sala de la EAC, tendrá lugar Aila Bellydance Show, organizado por la Academia de Danzas Dilshad Zahir, dirigida por la profesora Daiana Galván Sciascio, junto al staff conformado por Mayra Fragale y Daniela Capitoné.

Entrada general: $4.500.