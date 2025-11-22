La playa de Punta Mogotes sortea 100 carpas gratuitas para el verano

La Administración de Punta Mogotes anunció la quinta edición consecutiva de su sorteo de 100 carpas gratuitas para la próxima temporada estival. La iniciativa está dirigida tanto a marplatenses como a turistas de otras ciudades, y busca facilitar el acceso a un espacio costero acondicionado para disfrutar del verano.

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio oficial del balneario y completar un formulario digital antes de las 9:00 del jueves 11 de diciembre.

El sorteo se realizará el mismo día a las 11:00 bajo la supervisión de un escribano público y en transmisión en vivo por Instagram.

Según el administrador Fernando Mauraude, la respuesta al sorteo “ha sido excelente” cada año y la cantidad de participantes sigue en aumento tanto en Mar del Plata como en otras ciudades del país.

El complejo de Punta Mogotes, que cuenta con veinticuatro balnearios, ofertas gastronómicas, locales comerciales y canchas de vóley, fútbol y pádel, se consolida como uno de los destinos más completos para la temporada de verano.

