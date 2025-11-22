Caputo niega que se haya negociado un rescate financiero con bancos

El ministro de Economía, Luis Caputo, desmintió este viernes el rescate financiero que se negociaba con entidades bancarias por US$20.000 millones, y afirmó que se trata de “una operación más”. Sin embargo, esas palabras contradicen lo expresado por el propio ministro antes de las últimas elecciones legislativas.

Mediante redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda manifestó que se trata de otra “operación” que tiene como fin “generar confusión”.

Caputo hizo referencia a un tuit del periodista oficialista Eduardo Feinmann, en el cual detallaba que el rescate financiero era por un total de cinco mil millones de dólares, cómo había trascendido en las últimas horas. El periódico The Wall Street Journal publicó una nota asegurando que se había “archivado” el plan de rescate.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de US$20.000 millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, criticó el funcionario.

El titular del Palacio de Hacienda aludió sobre el préstamo que se estaba negociando con distintas entidades bancarias por US$20.000 millones. Entre los bancos aparecían JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup.

La contradicción de Caputo

Sin embargo, Caputo no hizo mención del préstamo corto -denominado REPO- de US$5.000 millones que se menciona en el tuit. Esa cifra sería destinada para que Argentina cubra los vencimientos que afrontará en enero, por un total de US4.000 millones.

El ministro tampoco hizo mención de sus propias palabras previas a las últimas elecciones legislativas, cuando en una entrevista con el periodista oficialista Esteban Trebucq había anunciado negociaciones avanzadas «por otros US$ veinte mil millones».

Finalmente, previo al tuit de la tarde, el ministro económico había posteado una frase en donde hacía referencia a la nota de Wall Street Journal que sugería como caída la negociación con los bancos.

“Excelente pregunta”, fue lo que publicó respondiendo a una consulta de un usuario de X.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/