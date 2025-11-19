Spagnuolo declara por primera vez ante la Justicia

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo prestará declaración indagatoria este miércoles en la causa por presuntos pedidos de coimas en ese organismo. El ex funcionario deberá presentarse a las 13 en Comodoro Py ante el fiscal Franco Picardi, quien el viernes pasado solicitó su detención y la de otras cinco personas, entre ellos Miguel Ángel Calvette, cuya hija renunció este martes a su martes en el Ministerio de Economía luego de que la Justicia le encontrada 700.000 dólares en su domicilio.

El juez de la causa, Sebastián Casanello, rechazó por el momento ordenar la detención de Spagnuolo por considerar que no hay riesgo de fuga del imputado, aunque en Tribunales hay gran expectativa por lo que pueda suceder luego de la indagatoria de este miércoles.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, aseguró el fiscal Picardi en su demoledor informe sobre las supuestas coimas que se cobraban a través de la ANDIS.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, aseguró en un escrito presentado la semana última que los audios no eran reales y que sospechaba de inteligencia artificial.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/