La Provincia gira a los intendentes $8500 millones por los Juegos Bonaerenses

El gobierno de Axel Kicillof autorizó este martes una partida de más de $8500 millones para saldar deudas con los municipios en conceptos de gastos de las delegaciones de deportistas que participaron de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025 en Axel Kicillof.

En su resolución, el decreto que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof autoriza a “otorgar aportes no reintegrables a favor de los Municipios por la suma total de pesos ocho mil quinientos once millones sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta ($8.511.062.450,00), en concepto de Diferencia Apoyo Económico con destino a la Etapa Final Provincial de la 34 Edición de los Juegos Bonaerenses 2025”.

La ayuda busca que los municipios “solventen los gastos que demande la mencionada etapa ” lo que permitirá compensar los recursos en el envío de sus delegaciones a la etapa final de los Juegos Bonaerenses, particularmente, lo que tiene que ver con el alojamiento en Mar del Plata y el transporte.

¿Cómo se ejecutará el financiamiento?

El gasto será ejecutado a través del ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque.

En el marco de un fin de año que se presenta complejo en materia económica-financiera, varios intendentes llevaron a la provincia de Buenos Aires sus reclamos por deudas a través de mecanismos de descentralización como fondos previsionales del IPS, retrasos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y gastos por los Juegos Bonaerenses.

El pedido fue planteado especialmente durante una reunión por los integrantes del Foro de Intendentes Radicales al ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

El detalle del reparto de fondos

1. Adolfo Alsina – $64.044.500

2. Alberti – $17.645.375

3. Almirante Brown – $93.058.750

4. Ameghino – $45.204.500

5. Arrecifes – $24.484.500

6. Avellaneda – $132.613.125

7. Ayacucho – $53.995.750

8. Azul – $117.152.525

9. Bahía Blanca – $268.172.500

10. Balcarce – $24.797.500

11. Baradero – $36.072.500

12. Benito Juárez – $83.871.875

13. Berazategui – $71.543.125

14. Berisso – $44.435.000

15. Bolívar – $61.425.750

16. Bragado – $80.988.000

17. Campana – $59.804.375

18. Cañuelas – $63.889.000

19. Capitán Sarmiento – $16.948.875

20. Carlos Casares – $18.127.875

21. Carlos Tejedor – $36.421.875

22. Carmen de Areco – $37.482.500

23. Castelli – $28.436.125

24. Chacabuco – $74.377.625

25. Chascomús – $47.864.750

26. Chivilcoy – $101.931.875

27. Colón – $53.185.125

28. Coronel Brandsen – $33.367.400

29. Coronel Dorrego – $70.772.500

30. Coronel Pringles – $43.245.625

31. Coronel Rosales – $70.907.625

32. Coronel Suárez – $93.865.250

33. Daireaux – $47.313.125

34. De La Costa – $63.415.625

35. Dolores – $61.407.500

36. Ensenada – $41.710.000

37. Escobar – $91.399.375

38. Esteban Echeverría – $103.392.250

39. Exaltación de la Cruz – $12.925.625

40. Ezeiza – $76.628.475

41. Florencio Varela – $76.165.000

42. General Alvarado – $24.046.625

43. General Alvear – $36.587.750

44. General Arenales – $23.391.625

45. General Belgrano – $34.073.125

46. General Guido – $23.420.000

47. General La Madrid – $54.403.750

48. General Las Heras – $57.869.375

49. General Lavalle – $14.557.000

50. General Madariaga – $37.918.750

51. General Paz – $23.717.500

52. General Pinto – $25.769.375

53. General Pueyrredón – $68.952.750

54. General Rodríguez – $60.298.125

55. General San Martín – $75.860.625

56. General Viamonte – $42.672.750

57. General Villegas – $123.474.375

58. Gonzales Chaves – $34.556.000

59. Guaminí – $27.334.500

60. Hipólito Yrigoyen – $52.603.000

61. Hurlingham – $56.039.375

62. Ituzaingó – $57.675.625

63. José C. Paz – $24.853.125

64. Junín – $136.402.625

65. La Matanza – $196.046.875

66. La Plata – $304.418.625

67. Lanús – $45.626.250

68. Laprida – $69.234.125

69. Las Flores – $53.931.050

70. Leandro N. Alem – $23.030.000

71. Lezama – $23.376.500

72. Lincoln – $62.184.375

73. Lobería – $44.430.750

74. Lobos – $45.890.000

75. Lomas de Zamora – $109.388.125

76. Luján – $73.909.250

77. Magdalena – $41.809.375

78. Maipú – $60.413.900

79. Malvinas Argentinas – $59.075.625

80. Mar Chiquita – $24.361.625

81. Marcos Paz – $52.071.050

82. Mercedes – $66.502.500

83. Merlo – $102.702.500

84. Monte – $30.515.350

85. Monte Hermoso – $41.467.500

86. Moreno – $145.746.250

87. Morón – $79.860.000

88. Navarro – $19.655.625

89. Necochea – $62.480.250

90. Nueve de Julio – $60.629.375

91. Olavarría – $120.788.375

92. Patagones – $99.385.625

93. Pehuajó – $51.328.000

94. Pellegrini – $37.095.000

95. Pergamino – $131.848.000

96. Pila – $20.421.400

97. Pilar – $118.658.125

98. Pinamar – $37.501.875

99. Presidente Perón – $42.067.900

100. Puan – $25.933.000

101. Punta Indio – $24.599.200

102. Quilmes – $143.290.625

103. Ramallo – $52.860.000

104. Rauch – $41.347.500

105. Rivadavia – $46.649.375

106. Rojas – $63.360.625

107. Roque Pérez – $17.082.000

108. Saavedra – $37.589.375

109. Saladillo – $36.394.125

110. Salliqueló – $60.264.500

111. Salto – $46.495.625

112. San Andrés de Giles – $30.833.125

113. San Antonio de Areco – $16.695.625

114. San Cayetano – $20.472.000

115. San Fernando – $100.965.625

116. San Isidro – $68.423.250

117. San Miguel – $104.156.250

118. San Nicolás – $100.213.625

119. San Pedro – $99.821.875

120. San Vicente – $69.735.475

121. Suipacha – $32.077.750

122. Tandil – $123.536.250

123. Tapalqué – $22.252.500

124. Tigre – $90.408.750

125. Tordillo – $11.055.700

126. Tornquist – $61.683.250

127. Trenque Lauquen – $142.081.250

128. Tres Arroyos – $74.265.500

129. Tres de Febrero – $80.766.250

130. Tres Lomas – $32.330.000

131. Veinticinco de Mayo – $42.002.625

132. Vicente López – $80.109.250

133. Villa Gesell – $49.728.650

134. Villarino – $69.331.625

135. Zárate – $73.430.750

TOTAL GENERAL: $8.511.062.450

Fuente: https://dib.com.ar/