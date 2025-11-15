Sectores políticos de Chacabuco expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Fernando Nanni

Este sábado, luego de informarse la muerte del abogado -y concejal recientemente electo- desde distintos ámbitos de la política de Chacabuco se emitieron comunicados de prensa expresando condolencias por el suceso.

El intendente Rubén Darío Golía manifestó: «lamento profundamente el fallecimiento del concejal electo Fernando Daniel Nanni, y acompaño a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento».

Desde PRO Chacabuco expresaron: «Despedimos con enorme tristeza a Fernando Nanni, un compañero de muchos años, siempre comprometido, generoso y dispuesto a acompañar cada una de nuestras actividades y desafíos. Fernando fue una excelente persona, un militante de corazón y alguien con quien compartimos innumerables momentos y convicciones que hoy quedan como parte de nuestra historia. Acompañamos con respeto y profundo cariño a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan doloroso. Que descanse en paz. Hasta siempre, Fernando».

El bloque Unión por la Patria también emitió un comunicado expresando «un profundo pesar por el fallecimiento del concejal electo Fernando Nanni, representante del Bloque La Libertad Avanza. Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento tan doloroso. Elevamos nuestras condolencias y hacemos llegar nuestro acompañamiento a quienes hoy sienten su partida».

Nanni había sido elegido concejal por La Libertad Avanza y asumiría su cargo este 10 de diciembre en el HCD de Chacabuco.