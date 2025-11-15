Buen progreso en la siembra de soja

La siembra argentina de soja de la campaña 2025-26 cubrió esta semana 12,9 % de las 17.600.000 hectáreas proyectadas, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Si bien las labores comenzaron con retrasos respecto de la campaña anterior y del promedio de las últimas cinco campañas, esta semana se aceleraron. Según la Bolsa de Certeales, la siembra se concentró mayormente sobre ambos núcleos y el sur de Córdoba.

En tanto que las demoras interanuales en los avances de siembra se concentran principalmente en el centro-oeste y norte de Buenos Aires, debido a los excesos hídricos que complican la logística para el inicio de la siembra.

