La Provincia completó 231.997 trámites registrales durante octubre

Durante el mes de octubre, el Registro Provincial de las Personas gestionó 231.997 trámites, a través de la atención en sus delegaciones y acercándose a los barrios de distintos municipios con operativos de documentación.

En ese período, en las diferentes delegaciones se expidieron 91.076 partidas, se confeccionaron 58.187 DNI y pasaportes, se registraron 10.483 nacimientos y 11.276 defunciones, se celebraron 8.260 matrimonios y uniones convivenciales, y se entregaron 39.168 certificaciones.

Como parte del despliegue territorial, se realizaron 13.547 trámites registrales en 26 municipios de la Provincia: Albert, Almirante Brown, Ayacucho, Berisso, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Rosales, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Lavalle, General Madariaga, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Luján, Moreno, Presidente Perón, Quilmes, San Pedro, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Villa Gesell.

En los operativos territoriales estuvieron disponibles de forma gratuita los trámites de DNI, partidas, certificado de domicilio y extravío, certificado de pre identificación e inscripción tardía entre otras gestiones.

El Registro Provincial de las Personas está conformado por 560 delegaciones divididas en 21 Subdirecciones Zonales, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno, rápido y ágil presente en los 135 municipios.

