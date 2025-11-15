Falleció en Junín el concejal electo de Chacabuco Fernando Nanni

Este sábado se produjo el deceso del abogado que fuera elegido como concejal por La Libertad Avanza en las últimas elecciones provinciales y municipales de setiembre. Debía asumir como edil el mes que viene.

Nanni -quien tenía 54 años- había sido ingresado en una clínica de la ciudad de Junín donde estuvo internado durante algunos días.

En la foto se lo ve junto a Lourdes Zaccardi, jefa regional III de ANSES, quien lo había puesto en funciones al frente de la oficina de la ANSES Chacabuco, en agosto de 2019.

