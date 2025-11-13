La polémica respuesta de Santilli a la Provincia de Buenos Aires

Hoy por hoy resulta difícil creer que la Provincia de Buenos Aires (PBA) vaya a ser recibida por Javier Milei – no solo porque el presidente no invitó nunca a Axel Kicillof a dialogar en los dos años que lleva de gestión, sino porque esta tarde el nuevo ministro del Interior se burló del pedido formal de reunión realizado por la Gobernación. La solicitud había sido enviada más temprano por Carlos Bianco, pero Diego Santilli le respondió con un comentario canchero y sobrador: “Dale, tomo nota”.

Todo comenzó con el documento difundido esta mañana por el ministro de Gobierno de la PBA. En redes sociales, Bianco indicó que “solicitó formalmente una reunión” con el reciente ministro “para reclamar los fondos que el Gobierno Nacional quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las mil obras que dejaron abandonadas en la Provincia”. Se trató de una misiva formal, de carácter institucional, que hace a la relación oficial entre nada menos que la Presidencia y la Gobernación del distrito más populoso del país.

Sin embargo, el funcionario libertario no vio un pedido serio sino una oportunidad para bromear en redes sociales. Es por eso que más de 7 horas después Santilli contestó sarcásticamente: “Dale Carli, gracias. Tomo nota”. El signo de exclamación y el emoji de pulgar arriba terminaron de ilustrar el tono del nuevo ministro del Interior y denotaron el significado del mensaje: probablemente no habrá ninguna reunión entre Nación y la Provincia de Buenos Aires en el futuro cercano.

