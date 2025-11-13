Fútbol de Chacabuco: Después del empate ente Racing y San Miguel, arranca la 8ª fecha

Este miércoles, en el estadio Ernesto Zinani del club Huracán, se completó la quinta fecha del Torneo Clausura Copa Haroldo Conti 100 Años, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco, con el partido postergado entre San Miguel -que hizo de local- y Racing.

Fue empate en uno, en un partido de trámite parejo, en el que a Racing le costó mucho sacar ventaja, ya que era el que tenía la obligación de ganar para seguir manteniendo aspiraciones y no depender de nadie para terminar en el primer lugar en esta etapa clasificatoria. Sin embargo, recién pudo empatar a los siete minutos de tiempo adicionado en el complemento. Empató y terminó el partido.

San Miguel se había puesto en ventaja en el primer tiempo con tanto de Brian Buffa; un buen gol del centro delantero que pateó desde el borde del área grande y superó al arquero Franco Rojas. San Miguel sufrió la expulsión -en el primer tiempo- de Alan Fioramonti, por lo tanto jugó con 10 hombres gran parte del encuentro.

Si bien Racing lo buscó a Leandro Pagano, el arquero de San Miguel fue una de las figuras del partido para impedir que el empate llegara antes. Recién a los 51 minutos del segundo tiempo, por intermedio de Leonardo Gorosito, Racing -que en ese momento también jugaba con 10 por la expulsión del marcador central Daniel Espinosa- logró el tanto de la igualdad.

El árbitro de este encuentro fue Federico De Lucca, de Chivilcoy.

Ahora, con el calendario completo, River tiene 16 puntos y le siguen Argentino con 13; 9 de julio con 12; Racing con 11; San Martín y Rivadavia con 8; Peña La 12 con 4; San Miguel con 3 y Huracán con 1.

Este jueves por la noche comienza la octava -y anteúltima- fecha con un gran partido: en el estadio José Spataro, a las 21:00, se enfrentarán Argentino vs. San Martín. El viernes, en el Ernesto Zinani, a las 21:00, Peña La 12 será local frente a Huracán, y el sábado habrá dos partidos: en su cancha, Racing, a las 17:00, recibirá a 9 de julio, y en el estadio Ruperto Villarreal, San Miguel hará de local ante Rivadavia.

Informe: JAVIER GALANTE