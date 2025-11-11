Denuncian conspiración en las elecciones generales de Honduras

La candidata a la presidencia de Honduras por el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, denunció que las fallas de transmisión durante el simulacro electoral evidencian una conspiración para vulnerar la voluntad popular en las elecciones generales a celebrarse el próximo 30 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras realizó este domingo un simulacro en más de quinientos centros de votación en todo el país, pero fallas en la transmisión de los resultados encendieron las alarmas.

La candidata Rixi Moncada denunció que el ensayo confirma una conspiración para vulnerar la voluntad popular a menos de tres semanas de las elecciones generales.

El ejercicio llevado a cabo por el CNE tenía por objetivo poner a prueba el sistema de transmisión de resultados preliminares (Prep), la conectividad tecnológica y la custodia del material electoral.

La candidata presidencial por Libre afirmó que el simulacro fue un total fracaso al denunciar fallos en la transmisión satelital y canales de datos, lo que, en su opinión, confirma los audios que dan cuenta de una conspiración para manipular el proceso electoral.

“El simulacro, tanto en la transmisión satelital, como en la transmisión de una de las empresas a través de los canales de datos ha sido un total fracaso. El resultado del simulacro de hoy coincide con uno de los 26 audios de la asociación ilícita del bipartidismo para robarse las elecciones”, manifestó la aspirante presidencial en un acto de campaña.

Tras conocerse los resultados del simulacro, militantes y líderes del partido Libre dijeron que se mantendrán alerta ante cualquier intento de distorsionar la voluntad popular.

La estructura electoral de Libre reforzó su llamado a la defensa del voto en cada junta receptora, considerando el resultado del ensayo como una señal de alerta a pocos días de los comicios.

Carmen López, una de las lideresas de Libre, adelantó que en la jornada electoral “contaremos acta por acta, voto por voto”.

Moncada instruyó a su militancia a redoblar la vigilancia en los 18 departamentos, a garantizar el resguardo de las actas físicas y a no confiar en un sistema de transmisión que, según afirmó, ha demostrado su vulnerabilidad.

A menos de tres semanas de las elecciones generales, la candidata de Libre insistió en que la defensa del voto será la clave para resguardar la soberanía popular.

Fuente: https://www.telesurtv.net/