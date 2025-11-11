El Papa expulsó a un cura de Pergamino denunciado por violencia de género

El Obispado de San Nicolás confirmó que el papa León XIV resolvió la dimisión del estado clerical del presbítero Rodrigo Enrique Vázquez, luego de la repercusión pública de la denuncia en su contra por violencia de género. Según comunicó la Diócesis, la medida fue formalizada mediante un rescripto pontificio fechado el 10 de octubre de 2025, y no admite recurso alguno.

Según informa el portal El Norte, medio de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a partir de la resolución del Santo Padre, Vázquez pierde todos los derechos y funciones propias del sacerdocio. Quedó dispensado del celibato, excluido del ejercicio del orden sagrado y no podrá celebrar misas, predicar homilías ni ocupar cargos en instituciones religiosas o académicas vinculadas a la Iglesia. También se le prohíbe enseñar disciplinas teológicas, tanto en centros eclesiásticos como en instituciones civiles.

El Obispado subrayó que la disposición papal implica la expulsión definitiva del sacerdocio, sin posibilidad de apelación. “Contra esta suprema e inapelable decisión del Romano Pontífice no puede interponerse recurso alguno”, expresa el comunicado, firmado por el padre Gustavo Forastieri, canciller de la Diócesis nicoleña.

La dimisión del estado clerical -conocida en el derecho canónico como “secularización”- es una medida reservada a la autoridad suprema del Papa y se aplica en casos que, a juicio de la Santa Sede, afectan gravemente la misión y el testimonio de la Iglesia. En este caso, el proceso que derivó en la decisión fue tramitado por el Obispado de San Nicolás y elevado al Dicasterio para el Clero en Roma.

La causa de la expulsión

Vázquez, quien fue durante varios años la figura principal de la parroquia Santa Julia y representante legal del Colegio Santa Julia en Pergamino, estuvo involucrado en una serie de eventos que comprometieron gravemente su testimonio. El primer cimbronazo público ocurrió en 2023, cuando se viralizaron audios con polémicas declaraciones del sacerdote. Estos dichos, que fueron catalogados como «discriminatorios y antidemocráticos» por el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino, se dirigían contra el entonces Arzobispo designado de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, a quien señaló como «gay», «peronista» y «amigo de las Abuelas», identificando estas posturas con connotaciones negativas y un «discurso de odio» según organismos de Derechos Humanos. Esto derivó en la suspensión preventiva de sus funciones. Poco tiempo después, el sacerdote presentó su renuncia a los cargos institucionales, tal como había solicitado el Obispado.

Sin embargo, la situación del cura escaló a la esfera judicial ordinaria este año, cuando el nombre de Vázquez volvió al centro de la atención mediática a raíz de una causa penal en Pergamino. El expediente se originó por la denuncia de una mujer que lo acusó de acoso y hostigamiento. La decisión del Vaticano se conoce tras la causa iniciada en la Unidad Funcional de Instrucción N.° 4 de Pergamino, donde una enfermera de 46 años denunció al entonces sacerdote por violencia de género. La mujer relató que conoció a Vázquez en marzo, cuando buscó contención espiritual, y que la relación derivó en un vínculo sentimental que se volvió violento y hostigante.

Según el testimonio de la denunciante, el sacerdote se volvió controlador, celoso y agresivo. “Empezó con persecuciones, agresiones y maltrato psicológico y físico. No era la persona que yo había conocido”, contó. La mujer explicó que decidió acudir a la Justicia cuando la situación se desbordó.

Hallazgo de armas

En el marco de la investigación, la DDI de Pergamino realizó un allanamiento en la vivienda de Vázquez, en el barrio Santa Julia de San Nicolás, donde se incautó un arsenal. Según el parte oficial, se secuestraron dos pistolas 9 milímetros marca Taurus, un revólver calibre 22 y 196 municiones de distintos calibres. Este hallazgo derivó en una causa penal por «tenencia ilegal de arma de guerra», que sigue su curso en la Justicia ordinaria y generó gran repercusión mediática y planteó interrogantes sobre el cumplimiento de las normas eclesiásticas y de seguridad.