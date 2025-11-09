SORUC de Chacabuco y La Plata Rugby Club firmaron un gran convenio de colaboración

Este sábado, en la capital de la Provincia, dirigentes del rugby de Chacabuco estuvieron en las instalaciones del club platense donde rubricaron un importante convenio de colaboración.

«Este acuerdo representa un paso muy significativo para fortalecer los lazos entre nuestras instituciones, promover el intercambio deportivo y formativo, y seguir impulsando el crecimiento del rugby», destacó SORUC en sus redes sociales.

También suscribieron el convenio los clubes de Chivilcoy y Bolívar.

En el Programa Tiempo Extra (Mass Radio 94.3) Mauricio Ciancio, coordinador de SORUC, entrevistado por Javier Galante, dio detalles sobre el alcance del acuerdo.

