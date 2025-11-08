Señalización de calles en la localidad de Los Ángeles

El delegado de la localidad de Los Ángeles, Leandro Iriart, llevó adelante este jueves la colocación de nueva cartelería de señalización en las calles Julio Pacheco y Avenida Principal, así como en la plaza local que lleva el nombre de Dolores Pacheco. Ambos referentes históricos tuvieron una participación fundamental en la fundación de la localidad, perteneciente al partido de Chacabuco.

Según la reseña histórica, Dolores Pacheco, descendiente del General Ángel Pacheco —militar del siglo XIX que luchó en la Batalla de Chacabuco—, y Julio Pacheco, también integrante de la misma línea familiar, formaron parte de los orígenes de la comunidad.

Cabe destacar que la denominación de las calles y espacios públicos fue propuesta por la Comisión de la Sociedad de Fomento junto a vecinos y vecinas de la localidad.