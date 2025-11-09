Las ventas minoristas cayeron otro 1,4% interanual en octubre

Las ventas minoristas pymes registraron en octubre una caída de 1,4% interanual a precios constantes, según el Índice de Ventas Minoristas que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Sin embargo, en la comparación mensual desestacionalizada se verificó un aumento del 2,8%, lo que representa una leve mejora luego de varios meses de baja. En lo que va del año, las ventas acumulan un incremento de 4,2% frente al mismo período de 2024.

En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales. El rubro “Perfumería” presentó la mayor baja (-6,3%), seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7%). En la comparación intermensual, todos los rubros registraron incrementos. “Perfumería” lideró el crecimiento con una suba de 9,7% respecto del mes anterior, seguida por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (+4,1%).

