1.500 vuelos cancelados y 6.000 retrasados por el cierre del Gobierno en EE.UU.

El segundo día de recortes obligatorios dejó 1.460 vuelos cancelados y 6.000 retrasados, tras la instrucción de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de reducir un 4 % de vuelos diarios desde el viernes en 40 aeropuertos por problemas de control aéreo, informan medios locales.

Los retrasos afectaron al menos 12 ciudades, incluyendo Atlanta, Newark, San Francisco, Chicago y Nueva York. Se espera que los recortes lleguen al 6 % el martes y al 10 % el 14 de noviembre.

El cierre del Gobierno, que tuvo lugar hace 39 días y se convirtió en el más largo de la historia de EE.UU., deja a 13.000 controladores y 50.000 inspectores trabajando sin pago, con ausentismo creciente. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que podrían ser necesarios recortes del 20 % si continúa la falta de personal.

Republicanos y demócratas no lograron ponerse de acuerdo para aprobar un proyecto de ley que financie los servicios gubernamentales más allá del 1 de octubre, fecha en que expiró el presupuesto federal anterior. Los demócratas quieren que el proyecto incluya la extensión de los subsidios de atención médica que están por vencer. Mientras tanto, los republicanos dicen que prefieren negociar los subsidios de seguro de salud por separado y aprobar solo lo que llaman una «resolución limpia».

