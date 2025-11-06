La intendenta de Moreno quiere disputar la presidencia del PJ bonaerense

Mariel Fernández, pateó el tablero cuando se propuso a sí misma como sucesora de Máximo Kirchner para presidir el Partido Justicialista bonaerense. El dirigente de La Cámpora quiere mantener el cargo, pero ya son muchos los que cuestionan y desafiante su continuidad.

En diálogo con el streaming Uno Tres Cinco, Fernández se refirió a la interna del peronismo bonaerense y afirmó: “Ojalá que podamos acordar entre todos y no que tengamos otra vez una elección y estemos peleándonos».

«Si hay internas, obviamente quiero participar como cualquier otro dirigente porque me parece que justamente lo que necesitamos que el partido no sea una cáscara vacía ni sea un elemento de disputa, sino que sea un elemento de construcción”, añadió.

La jefa comunal pidió un PJ “más abierto”, que «interpele, que recorra, que escuche mucho, que abra las casas de los partidos, que esté en funcionamiento”.

“Eso no sucede. No solamente por culpa del partido, sino que son procesos históricos que vivimos en nuestro país, no se trata de personas”, aclaró en un intento por evitar críticas directas a Máximo Kirchner.

Sin embargo, Mariel Fernández consideró que es necesario renovar los espacios de conducción dentro del peronismo. “Hay una dirigencia que es joven y que hay que dar espacio también porque eso es oxigenar el peronismo también. En Moreno, en promedio de edad, soy la más grande, tengo 48 años. El promedio de edad de los funcionarios y funcionarias es 30 años y yo no me quiero eternizar, quiero formar cuadros”, enfatizó.

Con ese mismo argumento de renovación, la intendenta se manifestó en contra de las reelecciones indefinidas. “Creo que no es necesario que yo siga siendo intendenta para que tenga una continuidad lo que venimos haciendo. Se supone que estoy preparando para que otros y otras lo puedan hacer. Nosotros necesitamos más dirigentes, más participación, hay una generación de intendentes que han tenido muy buenas gestiones. Hay que dar lugar a todas esas expresiones porque si no vamos achicando cada vez más y después la sociedad nos da la espalda”, opinó.

Acto seguido, subrayó la importancia de la apertura y el debate interno dentro del peronismo. “Tenés que bancar las contradicciones adentro, tenés que hacer que todo el mundo participe, discuta, y tener confianza en el pueblo también, porque cuando vos no lo abrís es porque no tenés confianza en el pueblo. Y vos tenés que tener confianza en los pueblos. O no te interesa la organización popular, o no te interesan objetivos más nobles, como tener un proyecto de país que nos incluya a todos”, subrayó.

Por otro lado se refirió a la gestión del gobernador Axel Kicillof y la calificó como “buena”. De todas maneras, señaló que «hubiese querido transformar más cosas». «Entiendo que nos han tocado momentos difíciles. Yo le he propuesto cosas al gobernador para para cambiar, incluso por lo menos que me permita hacerlo en Moreno y, bueno. Quedaron ahí”, criticó.

Finalmente, la intendenta dejó abierta la puerta a una candidatura a la gobernación bonaerense en 2027. «Yo me animo a todo. Es la voluntad de militante de transformar las cosas”, afirmó.

Fuente: https://www.diagonales.com/