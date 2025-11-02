Diez motocicletas retenidas en operativos de control de tránsito en Chacabuco

Durante los últimos días se llevaron adelante importantes operativos dinámicos y preventivos de tránsito en distintos puntos de Chacabuco, encabezados por el Subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro, en trabajo conjunto con Policía Comunal y la Patrulla Rural.

Las acciones tuvieron lugar en la colectora de la Ruta Nacional Nº 7, a la altura del km 203 (sector Los Tubos), en la rotonda de Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional Nº 7, en el corredor nocturno, y en la colectora de la Ruta Nacional Nº 7 a la altura del Parque Industrial.

Además, se desarrollaron controles en diversas calles de la ciudad, con personal apostado en plazas y plazoletas, acompañados por patrullajes móviles y motocicletas de Tránsito en diferentes sectores.

Como resultado de los procedimientos, se retuvieron diez motocicletas por falta de documentación reglamentaria, ausencia de licencia de conducir y falta de seguro obligatorio. En algunos casos, los conductores de los vehículos secuestrados protagonizaron disturbios en la vía pública.

Desde el área de Tránsito destacaron la importancia de estas acciones para reforzar la seguridad vial, prevenir accidentes y fomentar el cumplimiento de las normas vigentes en la ciudad.